Одним ударом разрушены сразу 10 домов. Оккупанты ударили по Дружковке (видео)

Утром в среду, 17 августа, российские военные атаковали Дружковку Донецкой области. Одним ударом оказались разрушены сразу 10 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Утром обстрелу подверглась Дружковка - разрушены около 10 частных домов", - рассказал он.
Под обстрел оккупантов попал частный сектор города. К счастью, по данным главы региона, обошлось без пострадавших.
"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно - не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - констатировал Кириленко.
Как сообщалось, в городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел. Двое из них получили ранения.
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