UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одним ударом разрушены сразу 10 домов. Оккупанты ударили по Дружковке (видео)

Фото: оккупанты ударили утром по Дружковке (иллюстрация/t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 17 августа, российские военные атаковали Дружковку Донецкой области. Одним ударом оказались разрушены сразу 10 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Утром обстрелу подверглась Дружковка - разрушены около 10 частных домов", - рассказал он.

Под обстрел оккупантов попал частный сектор города. К счастью, по данным главы региона, обошлось без пострадавших.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно - не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - констатировал Кириленко.

Как сообщалось, в городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел. Двое из них получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область