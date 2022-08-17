Одним ударом разрушены сразу 10 домов. Оккупанты ударили по Дружковке (видео)

"Утром обстрелу подверглась Дружковка - разрушены около 10 частных домов", - рассказал он.

Под обстрел оккупантов попал частный сектор города. К счастью, по данным главы региона, обошлось без пострадавших.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно - не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - констатировал Кириленко.