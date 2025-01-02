Одним днем війна не закінчиться, - Зеленський

Одним днем війна Росії проти України не закінчиться. Водночас гаряча стадія може завершитися достатньо швидко, якщо обраний президент Дональд Трамп буде сильним у своїй позиції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війна дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для України важливо, щоб голос Євросоюзу був почутий в адміністрації США.

"Саме я буду це робити, бо США будуть сфокусовані на нас і на Росію, а я хотів би, щоб вони чули ЄС. Чому? Бо Україна хоче мати конкретне місце та дату в ЄС, а це залежить від ЄС. Тому саме такий формат я бачу", - додав президент.