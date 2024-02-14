Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна

Генштаб підтверджує знищення

Інформація про знищення в Чорному морі російського корабля "Цезар Куніков" спочатку поширилася у ЗМІ, місцевих Телегам-каналах та у так званих російських "воєнкорів". Повідомлялося, що ВДК був підбитий дронами, а згодом затонув.

Пізніше інформацію про знищення корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Чим потопили ВДК

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, успішну місію зі знищення "Цезаря Кунікова" здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

"У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути..Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - зазначили в ГУР.

В розвідці також зазначили, що цей великий десантний корабель є одним із найновіших російських суден.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков"

"Цезар Куніков" (БДК-64) - це великий десантний корабель проєкту 775. Використовувався терористичною Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Перейшов на озброєння Чорноморського флоту ВМФ Росії з базуванням в Севастополі. Бортовий номер - 158.

Його повна водотоннажність 4 тисяч тонн. Екіпаж - 87 осіб.

За часів Радянського союзу входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів 39-ї дивізії морських десантних сил з базуванням у Новоозерному (Крим), Донузлав.

Його назвали ім'ям радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова. До речі, в цьому вже побачили деякий символізм. Адже радянський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Що стосується ВДК, то раніше він був підшефним кораблем міста Зеленограда (з 1998 року) та Челябінської області (з 2011 року).

"Цезар Куніков" брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік) та російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).

З 6 липня 2013 року по 24 жовтня 2014 року БДК "Цезар Куніков" пройшов ремонт на судноремонтному заводі "Флотський арсенал" у місті Варна (Болгарія). Наприкінці листопада корабель було відбуксовано до Севастополя, де після здачі екіпажем курсових завдань повернувся до складу сил постійної готовності.

У квітні 2015 року спільно з БДК "Николай Фильченков" провів навчання з висадки морського десанту. А з 5 по 8 травня відвідав Стамбул, де представляв Росію на міжнародній виставці озброєнь IDEF-2015. У жовтні цього ж року БДК "Цезар Куніков" був спрямований до Сирії з вантажем боєприпасів та зброї для сирійської армії (операція "Сирійський експрес").

У квітні 2019 року пройшов ремонт системи кермового управління на 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту.

До слова, дані кораблі останнім часом використовувалися росіянами переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках окупаційних військ.

Фото: українські воїни ще на початку вторгнення РФ намагалися знищити ВДК "Цезар Куніков" (wikipedia.org)

Україна раніше пошкодила цей БДК. Тоді загинув його капітан

Українські сили оборони на початку повномасштабного вторгнення вже намагалися знищити великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У квітні 2022 року в порту Бердянська наші воїни знищили великий десантний корабель "Саратов", а "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" (пізніше знищений у порту Феодосії 26 грудня) отримали пошкодження.

І хоч тоді кораблю "Цезар Куніков" вдалося врятуватися, цього не можна було сказати про капітана ВДК Олександра Чирву, який загинув від ран, що отримав у бою з українськими силами.

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