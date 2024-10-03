Одне із найдешевших у Європі. Скільки коштує житло у Молдові

Що відбувається на ринку нерухомості в Молдові

Молдавські експерти заявляють, що у країні тільки зараз зароджується ринок нерухомості. Його не існувало, бо квартири були приватизовані, коли Республіка Молдова стала незалежною.

Зараз попит на житло значно зріс, з’являються великі мікрорайони і будуються цілі квартали із продуманою інфраструктурою. Фахівці прогнозують зростання попиту на квартири з ремонтом.

Зокрема, у першому півріччі поточного року кількість угод купівлі-продажу житла в муніципалітеті Кишинів збільшилася приблизно на 24,3%, і ця тенденція збережеться і супроводжуватиметься зростанням цін на житло. До цього протягом двох років на ринку фіксували кризу.

Також експерти заявляють, що кількість квартир, куплених в кредит, зросла в 2,5 раза, у порівнянні із минулим роком. А зі зниженням інфляції іпотечні кредити подешевшали з DAE (річна ефективна процентна ставка) приблизно 14% у 2022-2023 роках знизилась до DAE 7–8% у 2024 році.

Які ціни на житло у найбільших містах

Традиційно найвищі ціни на нерухомість у столиці. У Кишиневі однокімнатні квартири 40 "квадратів" продають по 45 – 68 тис. євро (2 млн – 3,1 млн грн). Цікаво, що на ринку багато пропозицій із продажу кімнат, середня ціна на них коливається від 18 тис. до 39 тис. євро (820 тис. – 1,8 млн грн).

Двокімнатні квартири, площею понад 70 кв. м, продають за ціною від 113 тис. євро (5,1 млн грн). При цьому верхня межа вартості може сягати 200 тис. євро (9,1 млн грн).

На ринку багато пропозицій продажу трикімнатних квартир, втім переважно їхня площа у межах 70 кв. м. Такі коштують 70 – 120 тис. євро (3,1 млн – 5,4 млн грн). Якщо ж площа понад 100 "квадратів", то ціна становить від 190 тис. євро (8,6 млн грн).

Вартість однокімнатної квартири у Кишиневі (скриншот сайту makler.ua)

Значно дешевше житло в інших великих містах країни. Наприклад, у Бєльці однокімнатну квартиру, площею 30 кв. м, можна купити за 16–21 тис. євро (730 тис. – 957 тис. грн). Двокімнатні, площею 45 "квадратів" у цьому ж місті, продають по 30–40 тис. євро (1,3–1,8 млн грн). Трикімнатну квартиру, площею 70–90 кв. м, продають за 48–79 тис. євро (2,1 млн – 3,6 млн грн).

У Кагулі однокімнатну квартиру, площею 37 "квадратів", можна купити за 26 тис. євро (1,1 млн грн), двокімнатні, площею понад 50 кв. м, коштують від 47 тис. євро (2 млн грн), трикімнатні із площею понад 60 кв. м продають за ціною від 60 тис. євро (2,7 млн грн).

Вартість квартир у Кагулі (скриншот сайту 999.md)

Чи можуть іноземці купити нерухомість в Молдові

Іноземні громадяни мають право купувати нерухомість у Молдові, при цьому не обов'язково мати дозвіл на постійне проживання. Але у такому випадку доведеться кожні три місяці виїжджати з країни.

Також зазначимо, що у Молдові чимало забудовників пропонують продаж нерухомості на виплату. Цікаво, що деякі компанії із продажу житла навіть пропонують оформлення документів дистанційно.