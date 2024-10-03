Одно из самых дешевых в Европе. Сколько стоит жилье в Молдове

Что происходит на рынке недвижимости в Молдове

Молдавские эксперты заявляют, что в стране только сейчас зарождается рынок недвижимости. Его не существовало, потому что квартиры были приватизированы, когда Республика Молдова стала независимой.

Сейчас спрос на жилье значительно вырос, появляются большие микрорайоны и строятся целые кварталы с продуманной инфраструктурой. Специалисты прогнозируют рост спроса на квартиры с ремонтом.

В частности, в первом полугодии текущего года количество сделок купли-продажи жилья в муниципалитете Кишинев увеличилось примерно на 24,3%, и эта тенденция сохранится и будет сопровождаться ростом цен на жилье. До этого в течение двух лет на рынке фиксировался кризис.

Также эксперты заявляют, что количество квартир, купленных в кредит, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. А с понижением инфляции ипотечные кредиты подешевели с DAE (годовая эффективная процентная ставка) примерно 14% в 2022-2023 годах снизилась до DAE 7–8% в 2024 году.

Какие цены на жилье в самых больших городах

Традиционно самые высокие цены на недвижимость в столице. В Кишиневе однокомнатные квартиры 40 "квадратов" продают по 45 – 68 тыс. евро (2 млн – 3,1 млн грн). Интересно, что на рынке много предложений по продаже комнат, средняя цена на них колеблется от 18 тыс. до 39 тыс. евро (820 тыс. – 1,8 млн. грн).

Двухкомнатные квартиры, площадью более 70 кв. м, продают по цене от 113 тыс. евро (5,1 млн. грн). При этом верхний предел стоимости может достигать 200 тыс. евро (9,1 млн. грн).

На рынке много предложений продажи трехкомнатных квартир, но преимущественно их площадь в пределах 70 кв. м. Такие стоят 70 – 120 тыс. евро (3,1 млн – 5,4 млн грн). Если же площадь больше 100 "квадратов", то цена составляет от 190 тыс. евро (8,6 млн грн).

Стоимость однокомнатной квартиры в Кишиневе (скриншот сайта makler.ua)

Значительно дешевле жилье в других крупных городах страны. К примеру, в Бельке однокомнатную квартиру, площадью 30 кв. м, можно купить за 16 – 21 тыс. евро (730 тыс. – 957 тыс. грн). Двухкомнатные, площадью 45 "квадратов" в этом же городе, продают по 30 – 40 тыс. евро (1,3 – 1,8 млн. грн). Трехкомнатная квартира, площадью 70 – 90 кв. м, продают за 48 – 79 тыс. евро (2,1 млн – 3,6 млн грн).

В Кагуле однокомнатную квартиру, площадью 37 "квадратов", можно купить за 26 тыс. евро (1,1 млн грн), двухкомнатная, площадью более 50 кв. м, стоит от 47 тыс. евро (2 млн грн), трехкомнатные с площадью более 60 кв. м продают по цене от 60 тыс. евро (2,7 млн. грн).

Стоимость квартир в Кагуле (скриншот сайта 999.md)

Могут ли иностранцы купить недвижимость в Молдове

Иностранные граждане имеют право покупать недвижимость в Молдове, при этом не обязательно иметь разрешение на постоянное жительство. Но в таком случае придется каждые три месяца уезжать из страны.

Также отметим, что в Молдове многие застройщики предлагают продажу недвижимости в рассрочку. Интересно, что некоторые компании по продаже жилья даже предлагают оформление документов дистанционно.