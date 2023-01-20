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Одне з головних завдань бізнесу зараз забезпечити робочі місця, - Ємченко

Фото: Наталя Ємченко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Завдання бізнесу сьогодні, окрім прямої матеріальної допомоги ЗСУ, забезпечувати умови для повернення військових до мирного життя - зберігати і створювати нові робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталю Ємченко під час дискусії НВ.

"Військові хочуть знати, що їх чекають і їм є куди повертатися. Вони кажуть це і про дім, і про роботу. Особливо це стосується не кадрових військових. Їм важливо знати, що у них є робота. Їм важливо знати, що міста, в яких вони жили, де живуть їх рідні, що там є життя з базовими сервісами. Для них дуже важливо знати, що в тих містах і селах, звідки вони родом, все добре і це велике завдання для бізнесу", - зазначила Ємченко.

Вона також заявила, що бізнесу важливо розраховувати на тривалу підтримку збройних сил і мати для цього резерви й запас міцності.

"І звичайно, важлива пряма матеріально допомага ЗСУ. Там де держава не встигає. Ми також це робимо. Ми зробили для цього окрему ініціативу "Сталевий фронт Ріната Ахметова", - зазначила директорка з комунікацій SCM.

За її словами, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" з початку війни передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі понад 4,3 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно Рінат Ахметов в рамках ініціативи "Серце Азовсталі" виділив 1 млрд грн ($25 млн) на лікування й реабілітацію захисників Маріуполя, а також допомогу сім’ям загиблих оборонців міста.

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