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"Одна війна з 28-ми". Президент МОК Бах цинічно виправдав допуск Росії до Олімпіади

Фото: Томас Бах не бачить проблеми в змаганнях із росіянами та білорусами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.

"Індивідуальні атлети не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Ця війна одна з 28-ми воєн і конфліктів, що тривають у світі, а всі інші спортсмени змагають в мирі один із одним", – заявив Бах.

Окрім того, президент МОК відкинув погрози бойкоту прийдешніх літніх Ігор. Натомість "дозволив" країнам, які не згодні з поверненням росіян і білорусів до змагань, "мати відмінні політичні погляди". Свою цинічну заяву Бах зробив на Глобальному форумі ООН у справах біженців.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

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