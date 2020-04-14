ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чемпионат Франции возобновится не ранее середины июня

Новости » Спорт     14.04.2020 - 10:12
Чемпионат Франции возобновится не ранее середины июня
Фото: (twitter.com/LFPfr)

Карантин в стране продлен до 11 мая

Чемпионат Франции по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в июне, однако будет проходить без зрителей. Об этом сообщает L'Equipe.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о продлении карантина в стране до 11 мая, а спортивные мероприятия со зрителями нельзя проводить до середины июля. Возобновление будет возможно только при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига Франции работает над двумя вариантами возобновления сезона. Матчи Лиги 1 планируют возобновить 3 или 17 июня. Кроме того, в руководстве решили начать следующий сезон 23 августа. Текущий сезон нужно доиграть к 25 июля, чтобы у команд было хотя бы четыре недели отдыха.

Отметим, что в чемпионате Франции осталось доиграть 10 туров.

Напомним, зарплата бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара из-за пандемии коронавируса может быть сокращена на 50 процентов. Также половины оклада могут лишиться другие футболисты чемпионата Франции с зарплатой более 100 тысяч евро в месяц.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 2 млн Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 14 апреля
Новости Украины ФранцияспортФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь