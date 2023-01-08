Одна з тихоокеанських держав випустила монету присвячену подіям на Азовсталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top World Coins.

Нова монета має номінал в 5 доларів і називається "Воїн Азовсталі", вона присвячена українським захисникам Маріуполя.

На її реверсі зображено воїна у шоломі із забралом. На його рельєфі утворено стилізовані зображення обладнання потужностей заводу.

Відомо, що дизайн монети створювали за мотивами картини художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь".

"Українські солдати, які чинили опір на "Азовсталі", - доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. На цій срібній монеті вагою 2 унції їхня боротьба зображена за допомогою надрукованого цифровим способом солдатом полку в метафоричній броні. Його прикрашає металургійний завод, який служив їм прикриттям та символом стійкості. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті цією пам'яткою. Він обов'язково займе особливе місце у вашій колекції та у вашому серці", - зазначається в описі до монети.

На аверсі монети розмістили герб Ніуе та напис "Острів Ніуе". На ній також міститься інформація про номінал монети - 5 доларів, її вагу - 2 унції, близько 62,2 грама, рік випуску - 2022, та пробу срібла, з якої вона виготовлена - 999.

Фото: в Ніуе випустили монету присвячену Азовсталі (topworldcoins.com)