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Одно из тихоокеанских государств выпустило монету, посвященную событиям на Азовстали

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Ниуэ, Воскресенье 08 января 2023 23:11
Одно из тихоокеанских государств выпустило монету, посвященную событиям на Азовстали Фото: в Ниуэ выпустили монету посвященную Азовстали (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Небольшое государство в Тихом океане - Ниуэ - выпустило памятную серебряную монету. Она посвящена событиям в городе Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top World Coins.

Новая монета имеет номинал в 5 долларов и называется "Воин Азовстали", она посвящена украинским защитникам Мариуполя.

На ее реверсе изображена воина в шлеме с забралом. На его рельефе созданы стилизованные изображения оборудования мощностей завода.

Известно, что дизайн монеты создавался по мотивам картины художника Максима Паленко "Мариуполь Азовсталь".

"Украинские солдаты, сопротивлявшиеся на "Азовстале", - доказательство того, что противостояние мощному агрессору всегда было и будет правильным. На этой серебряной монете весом 2 унции их борьба изображена с помощью напечатанного цифровым способом солдатом полка в метафорической броне. Его украшает металлургий завод, служивший им прикрытием и символом устойчивости. Пусть их героические подвиги никогда не будут забыты этой достопримечательностью. Он обязательно займет особое место в вашей коллекции и сердце", - отмечается в описании к монете.

На аверсе монеты разместили герб Ниуэ и надпись "Остров Ниуэ". На ней также содержится информация о номинале монеты - 5 долларов, ее вес - 2 унции, около 62,2 грамма, год выпуска - 2022, и пробе серебра, из которой она изготовлена - 999.

Фото: в Ниуэ выпустили монету, посвященную Азовстали (topworldcoins.com)

Ранее сообщалось, что проект "Азовсталь. Символ несгибаемости", в рамках которого фандрейзинговая платформа президента UNITED24 и группа "Метинвест" создали две серии браслетов с использованием последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь", подошел к концу.

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