ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Одна из самых привитых стран мира вводит бустерную вакцинацию от COVID

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 18:41
Одна из самых привитых стран мира вводит бустерную вакцинацию от COVID Фото: Ирландия вводит бустерную вакцинацию от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Ирландия, одна из самых привитых стран мира, вводит бустерную вакцинацию от коронавируса. Получить третью прививку смогут все желающие от 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Почти 90% из 3,9 млн человек старше 12 лет, имеющих право на вакцинацию в Ирландии, прошли полную вакцинацию, а бустерные прививки ранее были одобрены для лиц старше 50 лет и для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

На сегодняшний день было проведено около 670 тысяч ревакцинаций.

"Мы продолжаем уделять приоритетное внимание вакцинации, поскольку знаем, что она положительно влияет на уровень госпитализации, тяжелых заболеваний и смертности от COVID среди людей старше 70 лет", - заявил министр здравоохранения Стивен Доннелли.

Напомним, ранее в Ирландии ввели "комендатский час" для заведений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландия вакцинация от коронавируса
NEWS
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит