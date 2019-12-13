Одна из портфельных компаний инвестфонда Хомутынника стала "единорогом"

Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)

Wefox Group стал финтех-единорогом, стоимость которого 1,65 млрд долларов

Берлинский иншуртех-стартап Wefox Group привлек 110 млн долларов в результате очередного раунда финансирования, а инвесторами выступили Merian Chrysalis, Samsung Catalyst Fund, Mundi Ventures и действующие инвесторы. Средства пойдут на глобальное расширение компании, сообщает РБК-Украина.

Благодаря этому раунду Wefox Group стал финтех-единорогом, стоимость которого 1,65 млрд долларов.

Согласно информации Crunchbase, инвестором на более ранних стадиях инвестирования был Cascade Investment Fund, основанный Виталием Хомутынником.

С момента основания в 2015 году Wefox Group увеличила объем продаж до более чем 100 млн долларов, сегодня в компании работают более 400 сотрудников, которые обслуживают полмиллиона клиентов в 6 странах, включая Германию, Австрию и Испанию.

Wefox Group сегодня является лидером среди европейских иншуртех-компаний и представлена двумя бизнесами: онлайн-платформой для страховых брокеров и ONE - digital страховая компания в Европе.