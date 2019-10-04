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Инвестфонд Хомутынника занялся венчурными инвестициями

Новости » Экономика    04.10.2019 - 12:18
Инвестфонд Хомутынника занялся венчурными инвестициями
Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)

Хомутынник создал отдельное направление Cascade Ventures

Владелец инвестиционного фонда Cascade Виталий Хомутынник занялся инвестициями в высокотехнологичные и быстрорастущие компании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Для этого Хомутынник создал отдельное направление Cascade Ventures.

"Все эти компании совсем недавно были чьими-то идеями, позже стали стартапами, сейчас это компании, которые меняют целые отрасли, а их стоимость выросла в сотни раз. Сегодня в мире есть очень много новых технологичных компаний, которые ещё малоизвестны, но имеют высокий потенциал быть лидерами в тех или иных сферах, вытесняя традиционные, устоявшиеся десятилетиями бизнесы. Именно поэтому появилась идея создать отдельное направление Cascade Ventures, которое отвечает за поиск и инвестиции в высокотехнологичные и быстрорастущие компании", - написал он.

Инвестфонд Хомутынника занялся венчурными инвестициями

Напомним, после выборов Хомутынник заявил, что будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом и возглавил инвестиционный фонд Cascade, где он ранее был бенефициаром.

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Новости Украины Виталий Хомутынникинвестиции
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