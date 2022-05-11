Одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару: погиб человек

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Лозовой Сергея Зеленского в Facebook.

"Трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов уничтожен склад сельхозпродукции. Один гражданский человек погиб", - сказал он.

По его словам, в результате обстрелов уничтожен склад сельхозпродукции.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области в результате обстрелов 1 человек погиб, а 10 травмированных.

Также мы писали, что Россия из-за значительных потерь вывела из Харьковщины подразделения одной из механизированных бригад.

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