ua en ru
Пн, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Одна з областей у Великодню ніч змінить тривалість комендантської години

Понеділок 14 квітня 2025 22:34
UA EN RU
Одна з областей у Великодню ніч змінить тривалість комендантської години Ілюстративне фото: Хмельницька область змінить тривалість комендантської години на Великдень (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Хмельницькій області у Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з опівночі до 03:00. Також буде посилено заходи безпеки у цей період.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами. Але, на жаль, четвертий рік великої війни вносить свої корективи. Нещодавні трагедії в Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл, і наша область не виняток, змушують нас бути особливо пильними", - написав Тюрін.

Під час скороченої комендантської години буде посилено заходи безпеки:

  • відбулась нарада з духовенством області щодо організації святкування;
  • вогнеборці проводять протипожежні інструктажі;
  • правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі;
  • необхідно забезпечити доступність укриттів у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника державної адміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Комендантська година Пасха
NEWS
Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot
Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ