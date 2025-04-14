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Одна из областей в Пасхальную ночь изменит продолжительность комендантского часа

Понедельник 14 апреля 2025 22:34
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Одна из областей в Пасхальную ночь изменит продолжительность комендантского часа Иллюстративное фото: Хмельницкая область изменит продолжительность комендантского часа на Пасху (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Хмельницкой области в Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час будет действовать с полуночи до 03:00. Также будут усилены меры безопасности в этот период.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год большой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными", - написал Тюрин.

Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:

  • состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;
  • пожарные проводят противопожарные инструктажи;
  • правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;
  • необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги.

Напомним, проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет проходить в этом году согласно новому распоряжению главы государственной администрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

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Война в Украине Комендантский час Пасха
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