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Одна з областей України уникала відключень світла, - голова Держенергонагляду

Фото: Одна з областей уникала відключень світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Житомирська область протягом певного часу уникала застосування графіків відключень електроенергії, попри розпорядження "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

"Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від "Укренерго", що там щось не зовсім правильно відбувається", - пояснив Слободян.

Під час перевірки стало відомо, що диспетчерська служба Житомирських електромереж підтверджувала "Укренерго" про застосування графіків відключень, але насправді не всі черги були задіяні.

Це, за даними голови Держенергонагляду, призвело до того, що навантаження на електромережі області не знижувалось або знижувалось суттєво, що суперечило розпорядженням "Укренерго".

"Енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави присутній, і ми вживатимемо заходів щодо тих, хто допустив порушення", - зазначив Слободян.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області інспекція виявила численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК "Укренерго" про запровадження графіків відключень світла.

Крім Житомирської, порушення щодо відключень світла виявили ще в 5 областях.

Крім того, у Кабміні заявляли, що продовжують коригувати список критичних об'єктів, де не вимикатимуть світло. Перелік буде змінюватися за сезонами.

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Житомир