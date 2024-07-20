Одна з областей України уникала відключень світла, - голова Держенергонагляду

"Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від "Укренерго", що там щось не зовсім правильно відбувається", - пояснив Слободян.

Під час перевірки стало відомо, що диспетчерська служба Житомирських електромереж підтверджувала "Укренерго" про застосування графіків відключень, але насправді не всі черги були задіяні.

Це, за даними голови Держенергонагляду, призвело до того, що навантаження на електромережі області не знижувалось або знижувалось суттєво, що суперечило розпорядженням "Укренерго".

"Енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави присутній, і ми вживатимемо заходів щодо тих, хто допустив порушення", - зазначив Слободян.