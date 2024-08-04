Одна з небагатьох. Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві

Росія одна з небагатьох країн, які шпигують в Ірландії. Зокрема росіяни намагаються викрасти секрети у держави та промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTÉ .

Помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідальний за державну безпеку, сказав, що вони особливо стурбовані державами, які займаються шпигунством в їх країні.

За його словами, ці держави, включаючи Росію, прагнуть підтримувати тут екстремістські угруповання та створюють недовіру до уряду.

"Вони також намагаються викрасти секрети у держави та промисловості, що підриває репутацію Ірландії", - пояснив МакЕлганн.

Помічник комісара з розвідки злочинності та безпеки також сказав, що гвардія уважно стежить за людьми, які, на їхню думку, шпигують. За його словами, б езпека та розвідка тісно співпрацюють з іншими європейськими спецслужбами та контролюють в’їзд і виїзд підозрюваних у шпигунстві до країни та з неї.

"Так влаштований світ...Ми маємо обов’язок розслідувати загрози з боку ворожих держав і керувати ними, включаючи шпигунство в державі. Ми зобов’язані стежити за конкретними загрозами. Росія є однією з тих країн, у яких ми зацікавлені", - сказав помічник комісара.