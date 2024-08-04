Одна из немногих. Ирландия обвинила Россию в шпионаже
Россия одна из немногих стран, которые шпионят в Ирландии. В частности россияне пытаются похитить секреты у государства и промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTÉ.
Помощник комиссара Майкл МакЭлганн, который ответственен за государственную безопасность, сказал, что они особенно обеспокоены государствами, которые занимаются шпионажем в их стране.
По его словам, эти государства, включая Россию, стремятся поддерживать здесь экстремистские группировки и создают недоверие к правительству.
"Они также пытаются похитить секреты у государства и промышленности, что подрывает репутацию Ирландии", - пояснил МакЭлганн.
Помощник комиссара по разведке преступности и безопасности также сказал, что гвардия внимательно следит за людьми, которые, по их мнению, шпионят. По его словам, безопасность и разведка тесно сотрудничают с другими европейскими спецслужбами и контролируют въезд и выезд подозреваемых в шпионаже в страну и из нее.
"Так устроен мир...Мы обязаны расследовать угрозы со стороны враждебных государств и управлять ими, включая шпионаж в государстве. Мы обязаны следить за конкретными угрозами. Россия является одной из тех стран, в которых мы заинтересованы", - сказал помощник комиссара.
Напомним, ранее мы писали, что Украина и Ирландия провели первые переговоры по подготовке двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Отметим, что в настоящее время Ирландия является нейтральной страной и не оказывает Украине летальную помощь.
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