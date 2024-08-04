Одна из немногих. Ирландия обвинила Россию в шпионаже

Россия одна из немногих стран, которые шпионят в Ирландии. В частности россияне пытаются похитить секреты у государства и промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTÉ .

Помощник комиссара Майкл МакЭлганн, который ответственен за государственную безопасность, сказал, что они особенно обеспокоены государствами, которые занимаются шпионажем в их стране.

По его словам, эти государства, включая Россию, стремятся поддерживать здесь экстремистские группировки и создают недоверие к правительству.

"Они также пытаются похитить секреты у государства и промышленности, что подрывает репутацию Ирландии", - пояснил МакЭлганн.

Помощник комиссара по разведке преступности и безопасности также сказал, что гвардия внимательно следит за людьми, которые, по их мнению, шпионят. По его словам, безопасность и разведка тесно сотрудничают с другими европейскими спецслужбами и контролируют въезд и выезд подозреваемых в шпионаже в страну и из нее.