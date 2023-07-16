Одна з найпоширеніших схем. Українцям пояснили, як виявити інтернет-шахраїв

Однією з найпоширеніших схем, яку використовують шахраї в інтернеті - "друг просить у борг у месенджері". Якщо ви отримаєте подібне повідомлення, не поспішайте.

Поліція радить:

зателефонувати другові за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;

потрібно запитати друга про те, що можете знати тільки ви - таке питання відразу викриє шахрая;

запитайте спільних друзів, чи не отримували вони подібних повідомлень.

Онлайн-шахраї як правило роблять розсилку всім підписникам сторінки, яку зламали.

Також, щоб не стати жертвою шахраїв в інтернеті, поліція закликає захищати свої облікові записи:

створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів;

вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Тоді для входу в акаунт крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон чи електронну скриньку;

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга, там можуть ховатися віруси або фішингові сайти.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

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