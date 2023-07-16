RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одна из самых распространенных схем. Украинцам объяснили, как выявить интернет-мошенников

Фото: украинцам рассказали о еще одной мошеннической схеме в интернете (freepik_com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупредили об еще одной мошеннической схеме онлайн-аферистов. Злоумышленники могут выманивать деньги через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Одна из самых распространенных схем, используемых мошенниками в интернете - "друг просит взаймы в мессенджере". Если вы получите подобное сообщение, не торопитесь.

Полиция советует:

  • позвонить другу по номеру, который вы точно знаете, а не по указанному на странице в соцсетях. Если мошенник сломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле;
  • нужно спросить друга о том, что можете знать только вы - такой вопрос сразу разоблачит мошенника;
  • спросите общих друзей, не получали ли они подобные сообщения.

Онлайн-мошенники как правило делают рассылку всем подписчикам страницы, которую сломали.

Также, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, полиция призывает защищать свои аккаунты:

  • создавайте надежные, сложные пароли и не используйте один пароль для нескольких ресурсов;
  • включайте двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность. Тогда для входа в аккаунт кроме логина и пароля, нужно будет ввести код-подтверждение, приходящий на телефон или электронную почту;
  • не переходите по сомнительным гиперссылкам, даже если их прислал друг, там могут скрываться вирусы или фишинговые сайты.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетшахраїКиберполициямошенническая схема