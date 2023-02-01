Одна з наймасштабніших ліквідацій. В Донецькій області поліція знищила снаряди до "Градів"

За словами правоохоронців, це була одна з наймасштабніших ліквідацій, проведених ними.

"Загалом з початку повномасштабної війни поліція знищила близько 3500 боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2022 рік вибухотехніки здійснили понад 1400 виїздів. Зараз вони почали стикатися і з потужними боєприпасами - авіаційними бомбами, ракетами повітряного та наземного базування.

Правоохоронці повідомляють, що для обстрілів Донеччини Росія найчастіше використовувала ракети С-300 - їх було виявлено 167, потім йдуть ракети Х-59 - ними було завдано 51 удар.