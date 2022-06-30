Одна из крупнейших сетей АЗС в Украине снимает лимиты на топливо

Одна из крупнейших сетей заправочных станций в Украине - WOG - с 1 июля 2022 года снимает лимиты на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook WOG.

"С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", - говорится в сообщении. Кроме того, для владельцев карты PRIDE будет доступна покупка газа за наличные и банковские карты на тех заправках, где продажа происходит исключительно за безналичный расчет.