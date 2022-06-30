UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одна из крупнейших сетей АЗС в Украине снимает лимиты на топливо

Фото: заправка WOG (facebook.com/azkWOG)
Автор: Илона Свиридова

Одна из крупнейших сетей заправочных станций в Украине - WOG - с 1 июля 2022 года снимает лимиты на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook WOG.

"С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", - говорится в сообщении.

Кроме того, для владельцев карты PRIDE будет доступна покупка газа за наличные и банковские карты на тех заправках, где продажа происходит исключительно за безналичный расчет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на бензин и дизель стабилизировались, но они есть не на всех АЗС.

Дефицит в Украине возник с началом полномасштабного вторжения России, ударов по нефтебазам и Кременчугскому НПЗ. На сегодня практически все топливо импортируется из европейских стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензиндизтопливоWOG