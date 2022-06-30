Одна з найбільших мереж АЗС в Україні знімає ліміти на паливо

Одна з найбільших мереж заправних станцій в Україні - WOG - з 1 липня 2022 року знімає ліміти на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook WOG.

"З 1 липня знімаються всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК WOG. Нові умови відпустки діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE", - йдеться в повідомленні. Крім того, для власників картки PRIDE буде доступна покупка газу за готівку та банківські картки на тих заправках, де продаж відбувається виключно за безготівковий розрахунок.