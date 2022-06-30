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Одна з найбільших мереж АЗС в Україні знімає ліміти на паливо

Фото: заправка WOG (facebook.com/azkWOG)
Автор: Ілона Свиридова

Одна з найбільших мереж заправних станцій в Україні - WOG - з 1 липня 2022 року знімає ліміти на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook WOG.

"З 1 липня знімаються всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК WOG. Нові умови відпустки діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE", - йдеться в повідомленні.

Крім того, для власників картки PRIDE буде доступна покупка газу за готівку та банківські картки на тих заправках, де продаж відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ціни на бензин і дизель стабілізувалися, але вони є не на всіх АЗС.

Дефіцит в Україні виник з початком повномасштабного вторгнення Росії, ударів по нафтобазах і Кременчуцькому НПЗ. На сьогодні практично все паливо імпортується з європейських країн.

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