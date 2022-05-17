Одна из крупнейших ракетных атак: подробности ночного удара по Львовской области

Ночью, 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, информации о погибших или травмированных нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
"Ночью враг совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о травмированных или погибших не поступало", - написал Козицкий.
По его словам, предварительно, ракеты летели с востока.
Отметим, что по информации Командования Воздушных Сил ВСУ, три российские ракеты удалось сбить над львовской областью.
"17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены", - говорится в сообщении.
Как написал мэр Львова Андрей Садовой ночью была одна из крупнейших атака на Львовскую область по количеству выпущенных ракет.
"Этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовые волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем был ли наш город целью на этот раз", - написал Садовой.
Он также подтвердил, что в одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах повылетали стекла. И добавил - это все в 20 километровой зоне до границы с Европейским Союзом.
"Это действительно была одна из крупнейших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста", - призвал Садовой.
Напомним, ночью во Львовской области прогремела серия взрывов.
Впоследствии стало известно, российские войска вновь атаковали объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района в области.
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