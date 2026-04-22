Одна з країн вийшла на фінальний етап вступу до ЄС

Як повідомили європейські посадовці, посли 27 держав-членів ЄС погодили створення "спеціальної робочої групи", яка займатиметься розробкою проєкту угоди про приєднання.

"Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є цілком реальним для партнерів з розширення", - заявив речник Кіпру, який зараз головує в ЄС, коментуючи рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі.

Чорногорія разом з Албанією вважається одним із головних кандидатів на вступ до Євросоюзу після Хорватії, яка приєдналася у 2013 році.

Наразі країна завершила переговори щодо 14 із 35 розділів, які охоплюють ключові сфери - від податкової політики до екології. Це дає підстави очікувати, що процес вступу може завершитися в найближчі роки.

"З Брюсселя надходять чудові новини", - зазначила міністр у справах Європи Чорногорії Майда Горчевич.

За її словами, створення робочої групи підтверджує, що країна рухається у правильному напрямку і може стати членом ЄС до 2028 року.