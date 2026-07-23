Одна з країн НАТО змінює армію за досвідом війни в Україні

"Війна в Україні вчить нас, що це - війна тотального характеру. Щодня на фронті відбуваються сотні бойових зіткнень із застосуванням традиційного озброєння - танків, артилерії та піхоти", - зазначив він.

Косіняк-Камиш зауважив, що лише за минулий тиждень росіяни здійснили 904 атаки на лінії фронту.

Він підкреслив ключові досягнення українських сил:

морські та підводні дрони України практично нейтралізували Чорноморський флот РФ;

повітряні та наземні безпілотники дозволяють успішно вражати стратегічні цілі глибоко в російському тилу.

"Вона почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вона вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше до них додалися повітряні та наземні дрони", - зазначив польський міністр.

Ключові пріоритети польської армії

Він заявив, що Польща впроваджує ці рішення та розвиває власні спроможності на суші, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Основними пріоритетами модернізації є безпілотні та антидронові системи, штучний інтелект, далекобійні високоточні системи ураження та супутникова розвідка.

Косіняк-Камиш додав, що усі новобранці проходитимуть обов'язкову підготовку з використання безпілотників, а дрони стануть стандартним озброєнням для кожного роду військ.