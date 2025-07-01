ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Одна з країн Європи починає призов жінок на тлі російської загрози

Вівторок 01 липня 2025 17:16
UA EN RU
Одна з країн Європи починає призов жінок на тлі російської загрози Ілюстративне фото: у Данії стартує призов жінок на військову службу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Данії відсьогодні, 1 липня, набули чинності нові законодавчі норми, які передбачають призов жінок віком 18 років нарівні з чоловіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Як розповів керівник програми призову в Данії, полковник Кеннет Стрем, рішення, ухвалене датським парламентом на початку червня, ґрунтується на "поточній ситуації в галузі безпеки".

"Вони (жінки - ред.) можуть взяти участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призведе до посилення бойової потужності", - зазначив він.

Поки що Данія має лише 9000 професійних військовослужбовців при населенні в 9 мільйонів осіб. Згідно з прогнозами, до 2033 року військову службу проходитимуть 6500 осіб на рік, порівняно з 4700 у 2024 році.

При цьому у 2024 році тільки близько чверті добровольців були жінками.

Аналітики вважають, що рішення про призов жінок данська влада ухвалила саме через війну РФ проти України.

"Ми спостерігаємо загострення безпекової ситуації в Європі. У нас триває конфлікт в Україні. Ми приділяємо увагу країнам Балтії, куди Данія направляє багато солдатів. Тому я думаю, що це загальне зусилля зі зміцнення оборони Данії", - зазначила дослідниця з Королівського данського військового коледжу Рікке Гаугегаард.

Призов-лотерея в Данії

Варто зауважити, що в Данії всі громадяни чоловічої статі віком 18 років автоматично потрапляють до бази даних для можливого призову.

Пізніше вони запрошуються на спеціальну медичну комісію та лотерею, де їм присвоюється випадковий номер. Цей номер визначає, буде людина призвана чи ні, оскільки армія набирає тільки певну кількість людей (зазвичай це кілька тисяч на рік).

Ті, кому випав "щасливий" номер (високий), часто не призиваються, якщо не вистачає місць.

Ті, хто дійсно хоче служити (наприклад, для вступу в поліцію або інші держструктури), можуть добровільно погодитися пройти службу, навіть якщо їхній номер "непризовний".

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації розбив російський фейк про нібито плани України почати мобілізацію жінок з 1 вересня цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Данія Призов до армії Війна в Україні
Новини
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду