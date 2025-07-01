Одна з країн Європи починає призов жінок на тлі російської загрози

У Данії відсьогодні, 1 липня, набули чинності нові законодавчі норми, які передбачають призов жінок віком 18 років нарівні з чоловіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express .

Як розповів керівник програми призову в Данії, полковник Кеннет Стрем, рішення, ухвалене датським парламентом на початку червня, ґрунтується на "поточній ситуації в галузі безпеки".

"Вони (жінки - ред.) можуть взяти участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призведе до посилення бойової потужності", - зазначив він.

Поки що Данія має лише 9000 професійних військовослужбовців при населенні в 9 мільйонів осіб. Згідно з прогнозами, до 2033 року військову службу проходитимуть 6500 осіб на рік, порівняно з 4700 у 2024 році.

При цьому у 2024 році тільки близько чверті добровольців були жінками.

Аналітики вважають, що рішення про призов жінок данська влада ухвалила саме через війну РФ проти України.

"Ми спостерігаємо загострення безпекової ситуації в Європі. У нас триває конфлікт в Україні. Ми приділяємо увагу країнам Балтії, куди Данія направляє багато солдатів. Тому я думаю, що це загальне зусилля зі зміцнення оборони Данії", - зазначила дослідниця з Королівського данського військового коледжу Рікке Гаугегаард.

Призов-лотерея в Данії

Варто зауважити, що в Данії всі громадяни чоловічої статі віком 18 років автоматично потрапляють до бази даних для можливого призову.

Пізніше вони запрошуються на спеціальну медичну комісію та лотерею, де їм присвоюється випадковий номер. Цей номер визначає, буде людина призвана чи ні, оскільки армія набирає тільки певну кількість людей (зазвичай це кілька тисяч на рік).

Ті, кому випав "щасливий" номер (високий), часто не призиваються, якщо не вистачає місць.

Ті, хто дійсно хоче служити (наприклад, для вступу в поліцію або інші держструктури), можуть добровільно погодитися пройти службу, навіть якщо їхній номер "непризовний".