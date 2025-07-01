Одна из стран Европы начинает призыв женщин на фоне российской угрозы

В Дании с сегодняшнего дня, 1 июля, вступили в силу новые законодательные нормы, которые предусматривают призыв женщин в возрасте 18 лет наравне с мужчинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express .

Как рассказал руководитель программы призыва в Дании, полковник Кеннет Стрем решение, принятое датским парламентом в начале июня, основано на "текущей ситуации в области безопасности".

"Они (женщины - ред.) могут принять участие в коллективном сдерживании НАТО. Увеличение числа призывников просто приведет к усилению боевой мощи", - отметил он.

Пока что Дания имеет только 9000 профессиональных военнослужащих при населении в 9 миллионов человек. Согласно прогнозам, к 2033 году военную службу будут проходить 6500 человек в год, по сравнению с 4700 в 2024 году.

При этом в 2024 году только около четверти добровольцев были женщинами.

Аналитики считают, что решение о призыве женщин датские власти приняли именно из-за войны РФ против Украины.

"Мы наблюдаем обострение ситуации с безопасностью в Европе. У нас продолжается конфликт в Украине. Мы уделяем внимание странам Балтии, куда Дания направляет много солдат. Поэтому я думаю, что это общее усилие по укреплению обороны Дании", - отметила исследователь из Королевского датского военного колледжа Рикке Хаугегаард.

Призыв-лотерея в Дании

Стоит заметить, что в Дании все граждане мужского пола в возрасте 18 лет автоматически попадают в базу данных для возможного призыва.

Позже они приглашаются на специальную медицинскую комиссию и лотерею, где им присваивается случайный номер. Этот номер определяет, будет ли человек призван или нет, так как армия набирает только определенное количество людей (обычно это несколько тысяч в год).

Те, кому выпал "счастливый" номер (высокий), часто не призываются, если не хватает мест.

Те, кто действительно хочет служить (например, для поступления в полицию или другие госструктуры), могут добровольно согласиться пройти службу, даже если их номер "непризывной".