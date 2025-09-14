Одна з країн ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік

"Загальна позиція Європейського Союзу - продовжити тимчасовий захист, адже війна ще не закінчилася. Це природне рішення", - заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

Зараз українці в Литві отримують посвідку на проживання до 4 березня 2026 року. Якщо зміни ухвалять, документи автоматично продовжать ще на рік.

У МВС країни наголосили, що це зменшить адміністративне навантаження як на громадян України, так і на співробітників Департаменту міграції, адже зараз щодня реєструють 30-40 нових заяв на тимчасове проживання.

Продовження захисту вплине й на інші норми: іноземці, які працюють у Литві, й надалі не будуть зобов'язані володіти литовською мовою, якщо мають статус тимчасового захисту. Відповідне рішення уряд ухвалив на початку липня.

За даними Департаменту міграції, нині в Литві тимчасовим захистом користуються близько 47,6 тисячі українців. Цей механізм передбачає право на проживання, роботу, соціальну підтримку, медичну допомогу, житло, а також доступ дітей до освіти.