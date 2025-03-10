Одна з країн ЄС планує посилити обмеження на виплати через потік біженців з України

Яка ситуація із напливом біженців із Закарпаття

Зазначається, що люди, які шукають прихистку із Закарпаття, не розмовляють ні українською, ні російською, і взагалі часто є неписьменними. Антон Хольцер, координатор з питань надання притулку в Зальцбурзі та колишній командир рятувальників Червоного Хреста, висловив занепокоєння щодо можливих випадків шахрайства з соціальною допомогою.

Наплив шукачів притулку створює організаційні проблеми, особливо для шкіл, дитячих садків і громад у Зальцбурзі. Близько 90% заяв про надання притулку в регіоні зараз надходять від цих груп людей.

Фінансовий вплив може бути значним по всій Австрії, оскільки державна допомога на дитину коливається від 180 до 250 євро залежно від віку та додаткової допомоги по догляду за дитиною.

На відміну від інших шукачів притулку, українці отримують не лише базову допомогу, а й комплексну державну підтримку, починаючи від житлових субсидій і закінчуючи сімейними виплатами. Зараз в Австрії перебуває близько 90 тисяч біженців з України.

Як боротимуться із "біженським туризмом"

Хольцер також заявив про випадки так званого біженського туризму. Сім'ї, які раніше отримували соціальну допомогу в таких країнах, як Франція чи Іспанія, переїжджають до Австрії, мабуть, через більш привабливу фінансову підтримку.

Новий міністр у справах сім’ї Клаудія Плаколм анонсує створення оперативної групи для запобігання зловживанням "сімейними благами".

Крім того, доступ до сімейної допомоги та допомоги по догляду за дитиною в майбутньому буде подовжено лише на 6 місяців замість одного року, як було раніше.

Після 31 жовтня спеціальний підрозділ розробить суворіші критерії, щоб не зменшити привабливість для шукачів притулку, які зацікавлені саме у виплатах.