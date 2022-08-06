Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая Новоселка

По словам военнослужащего Национальной гвардии Украины с позывным "Амир", поселок Великая Новоселка является одной из горячих точек в Донецкой области.

Российская армия неоднократно пыталась штурмом взять населенный пункт, однако все атаки были отбиты украинскими военными. С тех пор оккупанты перешли к тактике террора, а именно регулярных обстрелов поселка.

"Россияне осуществляют круглосуточные хаотичные обстрелы из артиллерии, танков и РСЗО жилых кварталов Великой Новоселки. Прицельно уничтожают объекты жизнеобеспечения города", - говорится в сообщении.

По словам военных, почти все гражданские покинули поселок, а те кто остался, принимают решение об эвакуации, после попаданий снарядов в их дома.