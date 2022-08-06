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Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая Новоселка

Фото: Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая Новоселка (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные, которые держат оборону поселка Великая Новоселка в Донецкой области, показали как сейчас выглядит населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По словам военнослужащего Национальной гвардии Украины с позывным "Амир", поселок Великая Новоселка является одной из горячих точек в Донецкой области.

Российская армия неоднократно пыталась штурмом взять населенный пункт, однако все атаки были отбиты украинскими военными. С тех пор оккупанты перешли к тактике террора, а именно регулярных обстрелов поселка.

"Россияне осуществляют круглосуточные хаотичные обстрелы из артиллерии, танков и РСЗО жилых кварталов Великой Новоселки. Прицельно уничтожают объекты жизнеобеспечения города", - говорится в сообщении.

По словам военных, почти все гражданские покинули поселок, а те кто остался, принимают решение об эвакуации, после попаданий снарядов в их дома.

Напомним, что еще в апреле половина домов в Великой Новоселке было уничтожено.

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