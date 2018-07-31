Одна из фигуранток дела "вышек Бойко" пошла на сделку с прокурором

Экс-инженера "Черноморнефтегаза" приговорили к 5 годам тюрьмы условно

Одна из фигуранток дела "вышек Бойко", бывший ведущий инженер отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента коммерции ГАО "Черноморнефтегаз" Анастасия Цибульская получила 5 лет тюрьмы условно. Об этом сообщает издание "Судебный репортер", ссылаясь на приговор Шевченковского суда от 22 июня.

Указано, что Цибульская раскаялась в содеянном, активно способствовала установлению обстоятельств преступления, в том числе в отношении себя и других лиц, частично добровольно возместила ущерб. Суд утвердил соглашение о признании виновности от 17 ноября 2017 года.

Отмечается, что стороны договорились о наказании в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Однако в приговоре не указано, какую именно сумму возместила осужденная.

Напомним, как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что хищение средств на покупку так называемых "вышек Бойко" организовали экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение.

В интервью РБК-Украина заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в феврале заявил, что фамилия участника преступной команды Януковича фигурирует в деле о "вышки Бойко". В частности, в производстве фигурирует предприятие Кашкина.