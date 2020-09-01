Ни одна экспертиза не установила убытки от "Роттердам+", - адвокат

Ни одна государственная и международная экспертиза по делу "Роттердам+" не установила наличие никакого ущерба от действия формулы.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в эфире "112 Украина".

"Несмотря на то, что еще полгода назад было достоверно известно об отсутствии ущерба, что было нами полностью доказано при обращении с ходатайством, эти органы не принимали соответствующего решения и в течение всего это времени продолжали вести эту политическую дискуссию, приобретая себе непонятные рейтинги", - сообщила адвокат.

Дело "Роттердам+" было закрыто после вывода комплексной экспертизы Службы безопасности Украины, которая, как и остальные государственные и международные исследовательские институты до этого, не подтвердила наличие какого-либо ущерба.

Заявления НАБУ о планах оспорить закрытие дела "Роттердам+", по мнению адвоката, являются попыткой снять с себя ответственность за провал расследования.

"Подобного рода заявления я бы рассматривала только лишь как публичную истерику или предсмертными конвульсиями, не более того. С целью того, чтобы продемонстрировать и переложить ответственность за свою профессиональную непригодность на представителей САП", - сообщила адвокат.

По ее словам, циничность этого заявления НАБУ еще и в том, что вся версия следствия об убытках обосновывается исключительно на одном заключении эксперта, которое было проведено на основании исследования самих работников НАБУ.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Как известно, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.