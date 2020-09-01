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Жодна експертиза не встановила збитки від "Роттердам+", - адвокат

Автор: РБК-Україна

Заяви НАБУ про плани оскаржити закриття справи, на думку адвоката, є спробою зняти з себе відповідальність

Ні державна, ні міжнародна експертизи у справі "Роттердам+" не встановила наявність ніякого збитку від дії формули.

Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль в ефірі "112 Україна".

"Попри те, що ще півроку тому було достовірно відомо про відсутність збитків, що було нами повністю доведено при зверненні з клопотанням, ці органи не брали відповідного рішення і протягом усього цього часу продовжували вести цю політичну дискусію, купуючи собі незрозумілі рейтинги", - повідомила адвокат.

Справу "Роттердам+" було закрито після висновку комплексної експертизи Служби безпеки України, яка, як і інші державні й міжнародні дослідні інститути до цього, не підтвердила наявність якого-небудь збитку.

Заяви НАБУ про плани оскаржити закриття справи "Роттердам+", на думку адвоката, є спробою зняти з себе відповідальність за провал розслідування.

"Такого роду заяви я б розглядала лише як публічну істерику або передсмертні конвульсії, і не більше. З метою того, щоб продемонструвати й перекласти відповідальність за свою професійну непридатність на представників САП", - повідомила адвокат.

За її словами, цинічність цієї заяви НАБУ ще і в тому, що вся версія слідства про збитки обґрунтовується виключно на одному висновку експерта, яке було проведено на підставі дослідження самих працівників НАБУ.

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Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Термін попереднього розслідування по справі закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Як відомо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

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