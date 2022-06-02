Одна из АЗС увеличила лимит на продажу топлива до 40 литров в бак

АЗК "WOG" увеличивает лимиты отпуска топлива для наличных клиентов до 40 л в сутки, но исключительно в бак авто. Новые правила отпуска горючего вступают в действие 3 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗК"WOG" .

В АЗК сообщили, что для приобретения топлива за наличные или оплату покупки банковской картой остается обязательным наличие карты PRIDE.⠀

В соответствии с обновленными правилами устанавливаются следующие лимиты:

20 л горючего в сутки - при наличном расчете или оплате банковской картой, при условии наличия номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE.

40 л горючего в сутки - при наличном расчете или оплате банковской картой, при условии наличия приложения PRIDE по QR-коду из этого приложения.

40 л горючего в сутки - при отоваривании горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

Следует отметить, что заправка одной машины из нескольких карт PRIDE за один визит запрещена.

Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 л горючего в сутки по талонам, а по топливным картам - индивидуально, в соответствии с лимитом самой карты.

С 3 июня отпуск горючего разрешен исключительно в бак авто отпуск топлива в канистры возможен только для спецтранспорта по отдельному согласованию.

"Указанные изменения реализуются с целью обеспечения равных условий доступа к топливу всем клиентам, чтобы уменьшить необходимость повторных заправок авто и очередей на АЗС, а также минимизировать попытки спекуляций с горючим", - говорится в сообщении АЗК.