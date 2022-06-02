ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива до 40 літрів в бак

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 червня 2022 21:53
Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива до 40 літрів в бак Фото: АЗС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

АЗК "WOG" збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але винятково в бак авто. Нові правила відпуску пального вступають в дію 3 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗК "WOG".

В АЗК повідомили, що для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.⠀

Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

20 л пального на добу - при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.

40 л пального на добу - при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку.

40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками - індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.

З 3 червня відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.

"Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним", - йдеться в повідомленні АЗК.

Нагадаємо, раніше у "WOG" збільшували обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE.

Відомо, що дефіцит пального на українських АЗС пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗС
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні