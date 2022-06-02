Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива до 40 літрів в бак

АЗК "WOG" збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але винятково в бак авто. Нові правила відпуску пального вступають в дію 3 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗК "WOG" .

В АЗК повідомили, що для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.⠀

Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

20 л пального на добу - при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.

40 л пального на добу - при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку.

40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками - індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.

З 3 червня відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.

"Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним", - йдеться в повідомленні АЗК.