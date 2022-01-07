ОДКБ направляет в Казахстан порядка 2,5 тысячи миротворцев
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправит в Казахстан порядка 2,5 тысячи миротворцев. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ОДКБ Станислава Зась РИА Новости.
По его словам, численность войск, которые могут быть направлены в Казахстан, может быть разная. Но исходя из последних решений, ОДКБ намеревается отправить туда порядка 2,5 тысячи миротворцев.
"Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас, в соответствии с теми решениями, которые приняты - порядка 2500 человек", - сказал Зась.
Он уточнил, что ОДКБ "будет исходить из ситуации".
"У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ - порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет - будем усиливать", - заявил он.
Отметим, что первой страной, отправившей свои войска в Казахстан стала Россия. К ней присоединились Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.
Напомним, что миротворцев ОДКБ в Казахстан попросил отправить президент страны. Он назвал протесты террористической угрозой.
Ранее сообщалось, что Россия отправила свои войска в Казахстан в составе сил ОДКБ. По информации СМИ, эти подразделения участвовали в войне на Донбассе и оккупации Крыма.