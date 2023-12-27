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Одіозний футболіст зібрався співати гімн у збірній України: він ішов із команди через "політику"

Фото: Ярослав Ракицький у складі "синьо-жовтих" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ветеран донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький готовий повернутися до національної команди України та навіть співатиме державний славень у разі появи в таборі дружини Сергія Реброва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhampion.com.ua.

34-річний оборонець чекатиме на виклик до лав "синьо-жовтих". У 2019 році він за власним бажанням відмовився від виступів у збірній з формулюванням "великий футбол перетворився на велику політику".

Утім, із часу виступів у складі пітерського "Зеніта" позиція Ракицького зазнала змін. Тепер він хотів би зіграти за національну команду, готовий виконати пісню на посвяті новачків, а також пообіцяв заспівати гімн. Останнього центрбек раніше уникав, а руку під час виконання часто тримав нижче серця.

"Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати", – заявив Ракицький.

У січні цьогоріч ветеран повернувся до "Шахтаря" після трьох років виступів у чемпіонаті Росії та недовгого вояжу до Туреччини. З того часу він провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Загалом у складі "гірників" – 353 поєдинки.

 

 

Фото: Ярослав Ракицький під час виконання гімну України в спарингу проти збірної Японії у 2018 році (Getty Images)

До слова, раніше УАФ визначилася з домашнім стадіоном на наступний матч збірної.

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