Збірна України обрала домашню арену на фінал плей-офф відбору до Євро-2024

Українська асоціація футболу визначилася з домівкою національної команди України на потенційний фінал плей-офф Ліги націй за місце на чемпіонаті Європи 2024 року. Команда Сергія Реброва повернеться на польську землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

У разі виходу до фіналу втішного турніру збірних "синьо-жовті" приймуть суперника у Вроцлаві. Поєдинок 26 березня прийме стадіон "Тарчиньскі Арена".

Спортивний комплекс був збудований до Євро-2012 і на груповому етапі турніру прийняв три матчі. Власником арени, що розрахована на 45105 глядачів, залишається муніципалітет Вроцлава. Стадіон став домашнім для "Шльонська" та збірної Польщі.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначаться в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.