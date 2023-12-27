ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одіозний футболіст зібрався співати гімн у збірній України: він ішов із команди через "політику"

Київ, Середа 27 грудня 2023 17:06
UA EN RU
Одіозний футболіст зібрався співати гімн у збірній України: він ішов із команди через "політику" Фото: Ярослав Ракицький у складі "синьо-жовтих" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ветеран донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький готовий повернутися до національної команди України та навіть співатиме державний славень у разі появи в таборі дружини Сергія Реброва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhampion.com.ua.

34-річний оборонець чекатиме на виклик до лав "синьо-жовтих". У 2019 році він за власним бажанням відмовився від виступів у збірній з формулюванням "великий футбол перетворився на велику політику".

Утім, із часу виступів у складі пітерського "Зеніта" позиція Ракицького зазнала змін. Тепер він хотів би зіграти за національну команду, готовий виконати пісню на посвяті новачків, а також пообіцяв заспівати гімн. Останнього центрбек раніше уникав, а руку під час виконання часто тримав нижче серця.

"Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати", – заявив Ракицький.

У січні цьогоріч ветеран повернувся до "Шахтаря" після трьох років виступів у чемпіонаті Росії та недовгого вояжу до Туреччини. З того часу він провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Загалом у складі "гірників" – 353 поєдинки.

Одіозний футболіст зібрався співати гімн у збірній України: він ішов із команди через &quot;політику&quot;

Фото: Ярослав Ракицький під час виконання гімну України в спарингу проти збірної Японії у 2018 році (Getty Images)

До слова, раніше УАФ визначилася з домашнім стадіоном на наступний матч збірної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Шахтар гимн Украины
NEWS
Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні