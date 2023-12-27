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Одиозный футболист собрался петь гимн в сборной Украины: он уходил из команды из-за "политики"

Киев, Среда 27 декабря 2023 17:06
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Одиозный футболист собрался петь гимн в сборной Украины: он уходил из команды из-за "политики" Фото: Ярослав Ракицкий в составе "сине-желтых" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ветеран донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий готов вернуться в национальную команду Украины и даже будет петь государственный гимн в случае появления в лагере дружины Сергея Реброва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сhampion.com.ua.

34-летний защитник будет ждать вызова в ряды "сине-желтых". В 2019 году он по собственному желанию отказался от выступлений в сборной с формулировкой "большой футбол превратился в большую политику".

Впрочем, со времени выступлений в составе питерского "Зенита" позиция Ракицкого претерпела изменения. Теперь он хотел бы сыграть за национальную команду, готов исполнить песню на посвящении новичков, а также пообещал спеть гимн. Последнего центрбек ранее избегал, а руку во время исполнения часто держал ниже сердца.

"Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить какую-нибудь песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь", – заявил Ракицкий.

В январе ветеран вернулся в "Шахтер" после трех лет выступлений в чемпионате России и недолгого вояжа в Турцию. С тех пор он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи. Всего в составе "горняков" – 353 поединка.

Одиозный футболист собрался петь гимн в сборной Украины: он уходил из команды из-за &quot;политики&quot;

Фото: Ярослав Ракицкий во время исполнения гимна Украины в спарринге против сборной Японии в 2018 году (Getty Images)

К слову, ранее УАФ определилась с домашним стадионом на следующий матч сборной.

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