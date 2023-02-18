Одиноких матерів з великими банківськими рахунками позбавлять державної допомоги

Міністерство соціальної політики України розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Допомога не призначається, якщо на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі якщо: "Особи, які входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації".