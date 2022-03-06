Одиннадцатый день войны России против Украины: какая ситуация в областях

Херсон

В Херсоне относительно тихо. Отключили мобильную связь.

Житомирская область

Дважды ночью была воздушная тревога. В Коростене в результате авиационного удара разрушено 10 частных жилых домов (1 человек погиб, 5 получили травмы (из них 1 ребенок); с подвала гаража, который охватило пламя спасли 5 детей. Удар по местной железной дороге - поврежден тепловоз, 2 электрички, 2 пассажирских вагона.

Овруч - разрушено 15 частных жилых домов. Погибших и травмированных нет.

Запорожская область

Ночь прошла относительно спокойно население Запорожья и других населенных пунктов области продолжает готовиться к встрече с врагом, оборудуя укрепления.

Хмельницкая область

Враг наносил удары по аэродрому в Староконстантинове - 2 раненых.

Черниговская область

Чернигов ночью - постоянные воздушные тревоги. Бои на окраинах. Бои на Киевском направлении.

Полтава

В городе спокойно. Воздушные тревоги Лубны, Миргород, а утром и Полтава.

Луганская область

Ночь прошла сравнительно спокойно. Вчера днем были мощные обстрелы: в прилегающих к Северодонецку поселках, которые теперь отрезаны от города, гуманитарная катастрофа. В Новопскове автоматными очередями разогнали акцию протеста. Снова обстреляли областную детскую больницу.

При этом до региона дошла первая гуманитарная помощь из Черновицкой области. Начинает работу ООН по делам беженцев - закупка гумпомощи для Новопскова.

Донецкая область

Мариуполь в осаде. Волноваха тоже, но из Волновахи и района вчера смогли вывезти около 400 человек. Сегодня продолжатся попытки эвакуации.

Над Краматорском вчера вечером наша ПВО сбила крылатую ракету.

Николаевская область

Николаев - в городе вечером был обстрел из реактивной системы залпового огня "Смерч". Все три снаряда попали во двор частных домов. В результате обстрела с. Радостный сад Николаевского района есть погибшие. Также был обстрел ракетами других сел Николаевского района Николаевской области. В целом ситуация контролируемая.

Днепр

Ночью была одна воздушная тревога.

Харьковская область

Ночь в областном центре снова со взрывами: районы Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре Харькова. По области ВСУ по нескольким направлениям перешли в контрнаступление.

Киевская область

Бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение врага по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.

Кировоградская, Волынская, Ровенская, Черкасская, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская области и Одесса - ночь прошла спокойно.