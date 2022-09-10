Один выстрел: какое оружие не выдерживают бронежилеты россиян (видео)

Украинские правоохранители провели тестирование "высококлассной" брони российской армии. Оказалось, что она не выдержит и одного выстрела из автомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видео на главу Киевской области Андрея Небытова.

Полицейские тестировали плиту, которую использует в своих бронежилетах армия России. Ее производство является отечественным-город Санкт-Петербург. Броня якобы имеет защиту "5-го А класса".

Тестирование проходило различным оружием от короткоствольного (пистолета SIG Sauer) до более мощного автомата "Калашникова", калибром 7,62 мм с расстояния 10 метров.

После выстрела из обычной короткоствольного оружия, пуля уже значительно повредил плиту, после карабина AR-556 плита не "выдержала", па уже на выстрел из "Калашникова" пуля прошла насквозь.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор, в котором оккупант жалуется, что воюет без бронежилета да еще и каске 1945 года.

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