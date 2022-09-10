ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Один выстрел: какое оружие не выдерживают бронежилеты россиян (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 10 сентября 2022 13:43
Один выстрел: какое оружие не выдерживают бронежилеты россиян (видео) Фото: бронежилеты России не защищают от пуль автоматов Калашникова (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские правоохранители провели тестирование "высококлассной" брони российской армии. Оказалось, что она не выдержит и одного выстрела из автомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видео на главу Киевской области Андрея Небытова.

Полицейские тестировали плиту, которую использует в своих бронежилетах армия России. Ее производство является отечественным-город Санкт-Петербург. Броня якобы имеет защиту "5-го А класса".

Тестирование проходило различным оружием от короткоствольного (пистолета SIG Sauer) до более мощного автомата "Калашникова", калибром 7,62 мм с расстояния 10 метров.

После выстрела из обычной короткоствольного оружия, пуля уже значительно повредил плиту, после карабина AR-556 плита не "выдержала", па уже на выстрел из "Калашникова" пуля прошла насквозь.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор, в котором оккупант жалуется, что воюет без бронежилета да еще и каске 1945 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире