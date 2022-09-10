Один постріл: яку зброю не витримують бронежилети росіян (відео)

Українські правоохоронці провели тестування "висококласної" броні російської армії. Виявилося, що вона не витримає й одного пострілу з автомата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відео на очільника Київської області Андрія Нєбитова.

Поліцейські тестували плиту, яку використовує у своїх бронежилетах армія Росії. ЇЇ виробництво є вітчизняним - місто Санкт-Петербург. Броня нібито має захист "5-го А класу".

Тестування проходило різною зброєю від короткоствольної (пістолета SIG Sauer) до потужнішого автомата "Калашнікова", калібром 7,62 мм з відстані 10 метрів.

Після пострілу зі звичайної короткоствольної зброї, куля вже значно пошкодила плиту, після карабіну AR-556 плита не "витримала", па вже на постріл з "Калашнікова" куля пройшла наскрізь.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову, в якій окупант скаржиться, що воює без бронежилета та ще й касці 1945 року.

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