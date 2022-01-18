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Ни один вопрос не решается без учета позиции Украины, - Кулеба

Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, что происходит без нее. По его словам, ни один вопрос о безопасности страны не решается без учета позиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы знаем, что происходит на переговорах США с РФ, знаем, что происходит на переговорах с НАТО, с ОБСЕ... Поэтому нет никаких оснований утверждать, что что-то происходит без Украины...", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что позицию Украины учитывают.

"Это ключевой результат нашей дипломатической работы", - подытожил министр.

Напомним, Кулеба считает, что украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если будут "держать голову холодной". Сама же ситуация остается под контролем.

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Дмитрий Кулеба