Ни один вопрос не решается без учета позиции Украины, - Кулеба

"Мы знаем, что происходит на переговорах США с РФ, знаем, что происходит на переговорах с НАТО, с ОБСЕ... Поэтому нет никаких оснований утверждать, что что-то происходит без Украины...", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что позицию Украины учитывают.

"Это ключевой результат нашей дипломатической работы", - подытожил министр.