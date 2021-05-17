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Один из украинских политзаключенных в РФ намерен объявить голодовку, - Денисова

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Понедельник 17 мая 2021 14:59
Один из украинских политзаключенных в РФ намерен объявить голодовку, - Денисова Фото: политзаключенный Валентин Выгивский (memohrc org)
Автор: РБК-Украина

Украинский политзаключенный Валентин Выгивский, который удерживается в России, намерен объявить голодовку. Он потерял надежду вернуться живым на родину.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она напомнила, что Выгивский седьмой год находится в незаконном заключении и сейчас удерживается в колонии в Кировской области.

"Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина. Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет психологическое давление на нашего соотечественника - без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для покупки продуктов питания и средств гигиены", - отметила Денисова.

В связи с этим Выгивский сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация не изменится. Денисова расценивает действия российских тюремщиков как пытки и бесчеловечное обращение. Она также попросила российскую коллегу обеспечить надлежащие условия содержания политзаключенного.

Напомним, Выгивского в 2015 году приговорили к 11 годам тюрьмы якобы за шпионаж. Задержали его в оккупированном Крыму.

Министерство юстиции Украины с 2016 года просит Россию перевести Выгивского в Украину для дальнейшего отбывания наказания в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года.

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