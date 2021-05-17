Один з українських політв'язнів у РФ хоче оголосити голодування, - Денісова

Український політв'язень Валентин Вигівський , який утримується в Росії, має намір оголосити голодування. Він втратив надію повернутися живим на батьківщину.

Вона нагадала, що Вигівський сьомий рік перебуває в незаконному ув'язненні і зараз утримується в колонії в Кіровській області.

"Постійне перебування в холоді і в повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров'я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює психологічний тиск на нашого співвітчизника - без будь-яких пояснень і причин поміщає в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для купівлі продуктів харчування і засобів гігієни", - зазначила Денісова.

У зв'язку з цим Вигівський повідомив рідним про намір почати голодування, якщо ситуація не зміниться. Денісова розцінює дії російських тюремників як тортури і нелюдське поводження. Вона також попросила російську колегу забезпечити належні умови утримання політв'язня.