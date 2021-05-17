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Один з українських політв'язнів у РФ хоче оголосити голодування, - Денісова

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Понеділок 17 травня 2021 14:59
Один з українських політв'язнів у РФ хоче оголосити голодування, - Денісова Фото: політв'язень Валентин Вигівський (memohrc org)
Автор: РБК-Україна

Український політв'язень Валентин Вигівський, який утримується в Росії, має намір оголосити голодування. Він втратив надію повернутися живим на батьківщину.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона нагадала, що Вигівський сьомий рік перебуває в незаконному ув'язненні і зараз утримується в колонії в Кіровській області.

"Постійне перебування в холоді і в повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров'я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює психологічний тиск на нашого співвітчизника - без будь-яких пояснень і причин поміщає в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для купівлі продуктів харчування і засобів гігієни", - зазначила Денісова.

У зв'язку з цим Вигівський повідомив рідним про намір почати голодування, якщо ситуація не зміниться. Денісова розцінює дії російських тюремників як тортури і нелюдське поводження. Вона також попросила російську колегу забезпечити належні умови утримання політв'язня.

Нагадаємо, Вигівського в 2015 році засудили до 11 років в'язниці нібито за шпигунство. Затримали його в окупованому Криму.

Міністерство юстиції України з 2016 року просить Росію перевести Вигівського в Україну для подальшого відбування покарання відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року.

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