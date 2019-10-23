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Денисова заявила о нарушении прав политзаключенного Выговского

Новости » Общество    23.10.2019 - 16:45
Денисова заявила о нарушении прав политзаключенного Выговского
Фото: Валентин Выговский (hromadske.ua)

Относительно нарушений прав Выговского Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека РФ

В Российской Федерации нарушили права украинского политзаключенного Валентина Выговского. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По словам Денисовой, она обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с требованиями принять меры по восстановлению соответствующих условий содержания по международным стандартам.

"Согласно полученной информации, его поместили в одиночную камеру в российской тюрьме с худшими условиями содержания. Гражданина Украины содержат в полной изоляции, не давая общаться с другими людьми. Этот факт может негативно повлиять на его психологическое состояние. Кроме того, сотрудники пенитенциарного учреждения изъяли его личные вещи и чертежи дома для онкобольных", - написала Денисова.

Ранее сообщалось, что Валентина Выговского поместили в одиночную камеру в тюрьме в Кировской области России. Как сообщила сестра украинского политзаключенного, письмо от Выговского было получено лишь 21 октября, хотя написано было еще 7 сентября.

Напомним, в 2014 году в Симферополе был похищен Валентин Выговский. Российская ФСБ впоследствии заявила об удачно проведенную спецоперацию в отношении подозреваемого в "шпионаже". 5 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам колонии строгого режима за "шпионаж в авиационной сфере".

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